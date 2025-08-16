نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

نفى عبد الرحمن، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط الفنانة وفاء عامر في وفاة والده، مؤكدًا أن ما يتردد لا يمت للحقيقة بصلة.

وأعاد عبد الرحمن نشر فيديو متداول زعم فيه تورط وفاء عامر، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق بغضب: "ربنا يشفيك يا أمرض خلق الله يا اللي مشير الفيديو ده، أنا بجد مش مصدق الناس وصلت لإيه عشان كام لايك وشير وكام فيو.. الله يحرق أم التريند على اللي بيعملوه وعلى اللي بيجروا وراء التريند".

ودعا نجل الفنان الراحل إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسيء للراحلين وتؤذي مشاعر ذويهم.

