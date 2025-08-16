قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر
وفاة سليمان عيد و وفاء عامر
إسلام خالد

نفى عبد الرحمن، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط الفنانة وفاء عامر في وفاة والده، مؤكدًا أن ما يتردد لا يمت للحقيقة بصلة.

وأعاد عبد الرحمن نشر فيديو متداول زعم فيه تورط وفاء عامر، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق بغضب: "ربنا يشفيك يا أمرض خلق الله يا اللي مشير الفيديو ده، أنا بجد مش مصدق الناس وصلت لإيه عشان كام لايك وشير وكام فيو.. الله يحرق أم التريند على اللي بيعملوه وعلى اللي بيجروا وراء التريند".

ودعا نجل الفنان الراحل إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تسيء للراحلين وتؤذي مشاعر ذويهم.

ولمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو جراف التالي.

سليمان عيد نجل سليمان عيد وفاة سليمان عيد وفاة سليمان عيد و وفاء عامر تورط وفاء عامر في وفاة والده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

أرشيفية

القاهرة الإخبارية: تصاعد استهداف المدنيين في غزة والقصف يمتد إلى خيام النازحين

صورة أرشيفية

الاحتلال يوسّع دائرة اعتداءاته على جنوب لبنان.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

الاحتلال يوسع عملياته في قطاع غزة .. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد المشهد

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد