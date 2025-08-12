بدرية طلبة تنفعل في لايف.. الدور عليا بعد وفاء عامر

انفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.





ونفت بدرية طلبة الاتهامات الموجهة لها بإهانة الشعب المصري مشيرة إلى أنها ترفض التعامل مع "الخرفان" على حد وصفها.

وأشارت بدرية طلبة إلى أن انفعالها رد فعل على الاتهامات التي وجّهت لها وزعمت أن بعض التعليقات ألمحت إلى تورطها في تجارة الأعضاء بعدما حدث مع زميلتها الفنانة وفاء عامر.

وقالت بدرية طلبة إن الشعب المصري يحبها ويتوقف للتصوير معها في أماكن مختلفة مشيرة إلى أنها لا تقصد بوصف "أسيادكم" إهانة المصريين والجمهور.





وأكدت في الفيديو على أن بعض المقاطع تم تحريفها لتوريطها في تصريحات غير حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.