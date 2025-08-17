قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور

نعى الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين مدير التصوير الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، كاشفًا عن تفاصيل إنسانية مؤلمة وراء رحيله.

وكتب "ياسين": "كل الأخبار التي تواترت عن ظروف رحيل تيمور تيمور مدير التصوير تؤكد أنه كان في محاولة ناجحة لإنقاذ ابنه من الغرق، في حين لم يستطع هو النجاة. ليسطر تيمور قصة إنسانية لا تُنسى عن علاقة الأب بابنه.. الأب الذي فقد حياته في سبيل أن يحيا ولده. وهذه هي الحياة، وهكذا هي مشاعر الآباء تجاه أبنائهم.. استعداد كامل لتقديم كل غالٍ ونفيس من أجلهم حتى لو كانت الحياة نفسها".

وأضاف: "رحم الله تيمور تيمور، صاحب السُمعة الطيبة والأخلاق الراقية والفنان المتميز. ربنا يصبر أسرته وأبنائه وزوجته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان خبر وفاة تيمور تيمور قد أثار حالة واسعة من الحزن في الوسط الفني، حيث نعاه عدد كبير من المخرجين والفنانين، مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للسينما المصرية وصناعة الدراما.

ومن المقرر أن تُقام ظهر اليوم الأحد صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وسط حضور أسرته وأصدقائه وزملائه من الفنانين وصنّاع السينما، الذين اجتمعوا لتوديعه إلى مثواه الأخير.