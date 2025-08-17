مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا

ببالغ الحزن والأسى، نعى مهرجان الجونة السينمائي مدير التصوير المبدع تيمور تيمور، الذي غادر عالمنا مبكرًا، تاركًا إرثًا بصريًا وإبداعيًا خالدًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

وجاء في بيان المهرجان: "رحل عنا تيمور تيمور مبكرًا، لكنه ترك بصمة فنية مميزة ورؤية بصرية ملهمة ستظل حيّة في وجدان كل من عرفه وأحبه. نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب."

ويُذكر أن الراحل قدّم أعمالًا بارزة في الدراما والسينما، من بينها مسلسلات: “جراند أوتيل”، “طريقي”، و*“رسالة الإمام”*، إضافة إلى فيلم “رمسيس باريس”. وقد ترك خلفه مسيرة فنية ثرية جعلته واحدًا من أبرز مديري التصوير في جيله.