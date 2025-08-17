«نموذج للموهبة الاستثنائية».. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور

نعى مهرجان القاهرة الدولي، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي توفي منذ ساعات غارقًا في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

وجاء نص بيان المهرجان: “يعرب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عميق حزنه لرحيل مدير التصوير والممثل المتميز تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت 16 أغسطس 2025، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني ترك خلالها بصمة واضحة في صناعة السينما والتلفزيون المصرية”.

وتابع البيان:" وكان تيمور نموذجًا للموهبة الاستثنائية والإبداع التقني، فقد تخرج في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديرًا للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها: مسلسل "جودر" بجزءيه (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي".

وأضاف: وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتاً في مسلسلي “رسالة الإمام”، و"جراند أوتيل"، وأفلام “رمسيس باريس”، “الديزل”، “ريجاتا”. وكمصور في أفلام مهمة مثل: “إبراهيم الأبيض"، و”على جثتي".

