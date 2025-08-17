حزينة حزينة.. ريهام عبد الغفور ناعية تيمور تيمور: يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني آدم

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، معربة عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: حزينة حزينة حزينة..

اللّه يرحمك ويغفرلك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم وزميل وأخ وصديق حتوحشني ضحتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي.. أسألكم الفاتحة والدعاء





ويأتي ذلك ضمن موجة من مشاعر الحزن التي اجتاحت الوسط الفني بعد رحيل تيمور تيمور، حيث نعاه العديد من النجوم والمخرجين الذين أشادوا بإنسانيته وموهبته الكبيرة، من بينهم المخرج يسري نصر الله.