قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين من غزة بانتظار مراجعة إنسانية
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

تيمور تيمور
تيمور تيمور
قسم الفن

توفي مدير التصوير تيمور تيمور إثر تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي برأس الحكمة، أثناء محاولته إنقاذ ابنه.

وقد رحل تيمور تيمور بعد أن تمكن من إنقاذ ابنه سليم من الغرق، فيما يتواجد الطفل حاليًا مع والدته بالمستشفى، بينما تُستكمل إجراءات دفن مدير التصوير الراحل، وفق ما كشفه أصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى الفنان حسام داغر صديقه الراحل عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "أب ينقذ ابنه ويغرق هو".


حقق الراحل تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، وكان آخر أعماله مسلسل جودر الذي عُرض في رمضان وحقق نجاحًا لافتًا.

كما قدّم عددًا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها: رسالة الإمام، جراند أوتيل، السيدة الأولى، طريقي، بالإضافة إلى تصويره لأفلام منها: رمسيس باريس، وعلى جثتي وغيرها.

ولم يقتصر إبداعه على التصوير فقط، بل شارك أيضًا في بعض الأدوار التمثيلية مثل: الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض وغيرها.

وقد نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

