من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

فقد الوسط الفني، الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور، حيث توفي مساء اليوم السبت، في الساحل الشمالي.

بدأت المأساة؛ عندما توجه مدير التصوير “محمود تيمور تيمور” إلى أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح؛ لقضاء بعض الوقت في السباحة، وخلال وجوده في منطقة الجبيهات بحري رأس الحكمة؛ باغتته الأمواج ليفقد السيطرة ويبتلعه البحر.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارا، يفيد بتعرض الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور للغرق.

وتحركت سيارة إسعاف نحو موقع البلاغ، وبدأت عمليات البحث في المياه، بمشاركة الجهات المعنية ومساعدة الأهالي المتواجدين؛ حتى تمكنوا بعد جهد، من العثور على جثمانه، وانتشاله من البحر.

وعقب ذلك، نقلت سيارة الإسعاف جثمان تيمور تيمور إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح، حيث جرى إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية.

أبرز أعمال تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني خلال حياته، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل «جودر» الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.

وقدم الراحل أيضاً عدداً من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها «رسالة الإمام»، ومسلسل «جراند أوتيل»، «السيدة الأولى»، «طريقي»، كما صور أفلاماً منها «رمسيس باريس» و«على جثتي» وغيرها.

وشارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية، منها «الحاسة السابعة»، «خطوط حمراء»، «الجامعة»، «إبراهيم الأبيض» وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعى تيمور تيمور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركاً إرثاً فنياً وإبداعياً مميزاً في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.