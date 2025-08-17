الرجاء الدعاء لأهله ولينا بالصبر .. ياسمين عبدالعزيز تنعي تيمور تيمور

نعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مدير التصوير تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ منذ قليل.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "لا إله إلا اللّٰه ولا حول ولا قوه إلا بالله، أطيب قلب ومن أجدع الناس اللى قابلتهم فى حياتى، الرجاء الدعاء لتيمور بالرحمه ولأهله ولولاده ولينا بالصبر".





سبب وفاة تيمور تيمور

توفى مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.