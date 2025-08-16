جودر ورسالة الإمام.. أبرز أعمال مدير التصوير والممثل الراحل تيمور تيمور

رحل منذ قليل بشكل مفاجيء الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور الذي أعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني دون الكشف عن السبب.

تيمور تيمور حقق نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل جودر الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.



قدم أيضاً الراحل تيمور تيمور عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة منها رسالة الإمام، ومسلسل جراند أوتيل، السيدة الأولى، طريقي، كما صور أفلام منها رمسيس باريس وعلى جثتي وغيرها.

شارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية منها الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض وغيرها.



نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.