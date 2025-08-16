حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة

وصل عدد من أفراد أسرة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، إلى مستشفى رأس الحكمة؛ بعد معرفتهم بتعرضه للغرق في أحد شواطئ رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وساد الحزن بين أفراد أسرته أمام مستشفى رأس الحكمة، حيث وصلوا إليه، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه، واستخراج تصريح الدفن الخاص بالراحل.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، خلال حياته، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل “جودر”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.

وقدم الراحل تيمور تيمور أيضا، عددا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها “رسالة الإمام”، ومسلسل “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، كما صور أفلاما، منها “رمسيس باريس” و"على جثتي" وغيرها.

وشارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية، منها “الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض” وغيرها

نقابة المهن التمثيلية تنعى تيمور تيمور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا، تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.