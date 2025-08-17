قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ايمن محمود

أكد مصدر بمستشفى رأس الحكمة المركزي انتهاء إجراءات تصريح دفن جثمان مدير التصوير الراحل تيمور تيمور.

وقد تسلّمت زوجة الراحل تصريح الدفن الخاص بزوجها، بعدما انهارت ودخلت في نوبة بكاء شديد فور وصولها إلى المستشفى، عقب تلقيها خبر غرق زوجها في أحد شواطئ رأس الحكمة.

وخيم الحزن على أسرة وأصدقاء مدير التصوير الراحل داخل مستشفى رأس الحكمة.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق الراحل تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخرًا مسلسل "جودر" الذي حقق نجاحًا لافتًا في رمضان.

كما قدّم عددًا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها: "رسالة الإمام"، "جراند أوتيل"، "السيدة الأولى"، "طريقي"، بالإضافة إلى تصويره لأفلام منها: "رمسيس باريس" و"على جثتي" وغيرها.

ولم يقتصر عطاؤه على التصوير فقط، بل شارك أيضًا في بعض الأدوار التمثيلية مثل: "الحاسة السابعة"، "خطوط حمراء"، "الجامعة"، "إبراهيم الأبيض" وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعى تيمور تيمور

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي إلى أسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تيمور تيمور

