محافظات

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

ايمن محمود

تفاصيل صادمة ولحظات بطولية قبل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور غرقًا في رأس الحكمة حيث شهدت منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح واقعة مأساوية، حيث تعرّض مدير التصوير تيمور تيمور للغرق أثناء محاولته إنقاذ نجله.

وأثناء نزول تيمور وأسرته إلى أحد الشواطئ بالقرب من رأس الحكمة، تعرّض نجله للغرق، فسارع لإنقاذه، وبالفعل نجح في إنقاذه، لكنه فقد حياته غرقًا فور إخراج نجله من المياه.

العثور على جثمانه
تمكنت الجهات المعنية من استخراج جثمانه من البحر، ونقله إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز أعمال تيمور تيمور
حقق الراحل تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني خلال حياته، وكان آخرها مسلسل “جودر” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان.

كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها: “رسالة الإمام”، “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، إضافة إلى عدد من الأفلام، منها: “رمسيس باريس” و “على جثتي”، وغيرها.

ولم يقتصر عطاؤه على التصوير فقط، بل شارك أيضًا في بعض الأعمال بأدوار تمثيلية، منها: “الحاسة السابعة”، “خطوط حمراء”، “الجامعة”، “إبراهيم الأبيض”، وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعي تيمور تيمور
نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير الراحل، مؤكدة أنه ترك إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات الساحل الشمالى تيمور تيمور

