شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

نعى المخرج يسري نصر الله مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي وافته المنية أمس السبت 16 أغسطس أثر حادث غرق، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشر" نصر الله" صورة للفقيد، وعلق قائلًا: “أنا مش قادر أصدق تيمور؟ صاحب أحلى ضحكة وأجدع صداقة وأجمل صورة؟! ألف رحمة عليك يا حبيبي. شدي حيلك يا نهاد”.

ويُذكر أن تيمور تيمور، واسمه الحقيقي محمود تيمور، يعد واحدًا من أبرز مديري التصوير في مصر، وشارك في عدد من الأعمال المميزة من بينها مسلسلات «جراند أوتيل»، «طريقي»، «رسالة الإمام»، إلى جانب فيلم «رمسيس باريس».

وكان خبر وفاته المفاجئ قد أثار حالة من الحزن الكبير داخل الوسط الفني، حيث نعاه عدد من النجوم عبر حساباتهم الشخصية بكلمات مؤثرة.