خبر حزين ومؤلم .. منى زكي تنعى الرحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة مني زكي، على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل أمس السبت 16 أغسطس إثر حادث غرق، مُعربة عن حزنها الشديد لفقدانه.









وكتبت مني زكي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام": خبر حزين ومؤلم.. مش مصدقة.. الله يرحمك ياتيمور.. ويغفرلك كنت أطيب إنسان . ربنا يصبرنا على فراقك ويصبر زوجتك وولادك وأسرتك وأهلك وأصحابك. اللهم أسكنه فسيح جناتك وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين .

سبب وفاة تيمور تيمور

توفى مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة التابعة لمحافظة مطروح.

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بتعرض شخص للغرق بمدينة رأس الحكمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.