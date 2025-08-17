أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

انهارت زوجة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور فور وصولها إلى مستشفى رأس الحكمة بعد تعرض زوجها للغرق في أحد شواطئ رأس الحكمة.

وخيم الحزن على أسرة وأصدقاء مدير التصوير الراحل تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة.

وقد بدأت أسرته إجراءات استخراج تصريح الدفن.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني خلال حياته، وكان أبرز أعماله مؤخرًا مسلسل “جودر”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان.

وقدم الراحل أيضًا عددًا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها “رسالة الإمام”، “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، كما صور أفلامًا منها “رمسيس باريس” و"على جثتي" وغيرها.

وشارك تيمور تيمور أيضًا في أعمال تمثيلية، منها “الحاسة السابعة”، “خطوط حمراء”، “الجامعة”، “إبراهيم الأبيض” وغيرها.

نقابة المهن التمثيلية تنعى تيمور تيمور

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.