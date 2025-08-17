"هزرنا وضحكنا".. كلمات مؤثرة من فتحي عبدالوهاب في وداع تيمور تيمور

نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه على أحد شواطئ رأس الحكمة، معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وكتب عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:«دي آخر صورة صورتها لتيمور، كانت في مسلسل ظلم المصطبة، وجالنا التصوير يومها وقعدنا نتكلم كتير، وقلت له لازم تركز في التمثيل كمان، وهزرنا وضحكنا.. ربنا يرحمك يا تيمور ويجعل مثواك الجنة».

خيم الحزن على الوسط الفني، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء أمس السبت، في حادث غرق بأحد شواطئ رأس الحكمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي تيمور تيمور، الذي وافته المنية غرقا، بعدما حاول إنقاذ ابنه.

