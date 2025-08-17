مصطفى حجاج والفلكلور الكولومبي على مسرح المحكى بمهرجان القلعة 33

تتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، حيث يقام حفلان متتاليان مساء الثلاثاء 19 أغسطس على مسرح المحكي.

ففى العاشرة مساءً، يتغنى النجم مصطفى حجاج وفرقته بمجموعة من أعماله ذات الإيقاعات الخفيفة والسريعة والتي حققت شهرة واسعة بين الشباب، منها “يا بتاع النعناع، أنا بتقطع من جوايا، خطوة، حب مين، بنت الناس، بطلينى، سنين، شكشكة، يا باى، يا لوز مقشر، نصيبى وقسمتى، زحمة، 100 وش وعملنا قيمة” وغيرها.

قبله وفى الثامنة مساءً وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، تقدم فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية فاصلاً من أعمال فنون الجايتا المحلية التى تعبر عن أصالة الفلكلور التقليدي، يؤديها كل من كارلوس روخاس، دانييل كونتريراس ( غناء )، تانيا كابيّسا (طبلة لامادور)، ماوريسيو سانشيز (طبلة أليجرى)، كارولينا جايتان (باص جيتار كهربائى)، جودى بيثارو (طبلة تامبورا).