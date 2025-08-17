فحص طبي لـ بن رمضان في مران الأهلي

يخضع محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحص طبي علي هامش مران ابناء الرداء الأحمر غدا.

وعانى بن رمضان من كدمة في الركبة خلال مواجهة فاركو التي جرت مساء الجمعة.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدا الاثنين باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة التي تقام علي ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري، ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقا لنظام المسابقة حيث تعفي القرعة أحد الفرق لان البطولة تقام من 21 ناديا.

ومنح الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعية راحة سلبية لمدة يومين علي أن يعود للتدريبات غدا الأثنين حيث سيخوض الفريق مباراة ودية في الفترة المقبلة.