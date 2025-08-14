قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخصيات عامة وسياسيين يشاركون فى عزاء على المصيلحى وزير التموين السابق
ترامب قبل قمة ألاسكا: بوتين وزيلينسكي مستعدان لتحقيق السلام
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، كواليس جولته في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ظهر وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع بعض المعجبين.

كما ظهر رمضان خلال الفيديو الذي نشره عبر إنستجرام، داخل محل البيتزا الشهير «joes pizza nyc» وتواجد صورته داخل المحل بجانب المشاهير من حول العالم، وعلق قائلا:"أفضل بيتزا في العالم! @joespizzanyc وجود صورتي في مكانك يعني الكثير... أصحاب المكانة العالية يتعرفون على بعضهم البعض".

https://www.instagram.com/reel/DNVfWhMsKgA/?igsh=MW1ocWlhdDd2ZHA3Yw==

معجبة في نيويورك تقيل يد محمد رمضان وتحتضنه

وكان الفنان محمد رمضان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من لقائه بجمهوره في نيويورك، ظهرت فيه إحدى المعجبات وهي تحاول تقبيل يده واحتضانه.

الفيديو الذي شاركه رمضان عبر ستوري بحسابه الرسمي على إنستجرام، وثق لحظة اقتراب السيدة منه لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن تمسك بيده وتحاول تقبيلها، ثم تعانقه.

وكان طرح محمد رمضان أحدث أغانيه «مفيش طبطبة»، واحتفل بتصدرها التريند بعد ساعات من طرحها، حيث كتب عبر فيسبوك": “مفيش طبطبة دخلت التريند الحمد لله"، معبرًا عن سعادته بردود فعل الجمهور السريعة على الأغنية”.

الفنان محمد رمضان نيويورك بالولايات المتحدة الصور التذكارية محل البيتزا معجبة في نيويورك تقيل يد محمد رمضان مفيش طبطبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

ترشيحاتنا

داليا البحيري

شاهد.. داليا البحيري تبهر متابعيها بفستان لافت

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025: زيادة الراتب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. هؤلاء ممنوعون من الروز ماري.. صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز

بالصور

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد