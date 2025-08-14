من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، كواليس جولته في شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ظهر وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية مع بعض المعجبين.

كما ظهر رمضان خلال الفيديو الذي نشره عبر إنستجرام، داخل محل البيتزا الشهير «joes pizza nyc» وتواجد صورته داخل المحل بجانب المشاهير من حول العالم، وعلق قائلا:"أفضل بيتزا في العالم! @joespizzanyc وجود صورتي في مكانك يعني الكثير... أصحاب المكانة العالية يتعرفون على بعضهم البعض".

https://www.instagram.com/reel/DNVfWhMsKgA/?igsh=MW1ocWlhdDd2ZHA3Yw==

معجبة في نيويورك تقيل يد محمد رمضان وتحتضنه

وكان الفنان محمد رمضان أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره مقطع فيديو من لقائه بجمهوره في نيويورك، ظهرت فيه إحدى المعجبات وهي تحاول تقبيل يده واحتضانه.

الفيديو الذي شاركه رمضان عبر ستوري بحسابه الرسمي على إنستجرام، وثق لحظة اقتراب السيدة منه لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن تمسك بيده وتحاول تقبيلها، ثم تعانقه.

وكان طرح محمد رمضان أحدث أغانيه «مفيش طبطبة»، واحتفل بتصدرها التريند بعد ساعات من طرحها، حيث كتب عبر فيسبوك": “مفيش طبطبة دخلت التريند الحمد لله"، معبرًا عن سعادته بردود فعل الجمهور السريعة على الأغنية”.