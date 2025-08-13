بعد ساعة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة مفيش طبطبة

شوق الفنان محمد رمضان، جمهورة لأغنيته الجديدة بعنوان مفيش طبطبة،معلنا عن موعد طرحها وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتوب.

وكتب محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بعد ساعه فقط ،جاهزين لاغنية مفيش طبطبة ستكون متاحة علي المنصات ،ثقة في الله النجاح .

علي الجانب الآخر علق الفنان محمد رمضان، على الشائعات المتداولة حول مشاركته في دعم كلاب الشوارع بواسطة لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وكتب محمد رمضان عبر فيسبوك: “ده حق الرد للي قالوا كلام كتير غير صحيح أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصياً، لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريباً”.

وتابع: "دعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع والكلاب اللي شككوا في مصدقيتي وبالمناسبة الحلوة دي اغنيتي مفيش طبطبة يوم الاربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر ثقة في الله نجاح".