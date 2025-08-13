قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأخوان تروج لشائعة جديدة.. مصدر أمنى يكشف التفاصيل
هل تقوم أمريكا بتصنيف جماعة الإخوان؟ وزير الخارجية الأمريكي يجيب
مدبولى يترأس اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان ويلتقي الملك عبدالله
بختام مؤتمر الإفتاء العاشر.. إطلاق وثيقة القاهرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق لتطوير الإعلام المصري
عصابة الكتعة .. القبض على 3 أشخاص يجبرون 8 أطفال على التسول بالقاهرة
مدبولي: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط أول أكتوبر
مدبولي: لا نسعى لبيع أصول الدولة بل لتعظيم الاستفادة منها
مدبولى يعلن عن مبادرة تخفيض أسعار السلع
مدبولي: مصر والأردن شريكان في دعم القضية الفلسطينية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
الأنروا: أكثر من 40,000 طفل قتلوا وأصيبوا جراء القصف الصهيوني في غزة
فن وثقافة

بعد ساعة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة مفيش طبطبة

محمد رمضان
محمد رمضان
ميرنا محمود

شوق الفنان محمد رمضان، جمهورة لأغنيته الجديدة بعنوان مفيش  طبطبة،معلنا عن موعد طرحها وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتوب.

وكتب  محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : بعد ساعه فقط ،جاهزين لاغنية مفيش طبطبة ستكون متاحة علي المنصات ،ثقة في الله النجاح .

علي الجانب الآخر علق الفنان محمد رمضان، على الشائعات المتداولة حول مشاركته في دعم كلاب الشوارع بواسطة لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وكتب محمد رمضان عبر فيسبوك: “ده حق الرد للي قالوا كلام كتير غير صحيح أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصياً، لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريباً”.

وتابع: "دعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع والكلاب اللي شككوا في مصدقيتي وبالمناسبة الحلوة دي اغنيتي مفيش طبطبة يوم الاربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان اعمال محمد رمضان اغاني محمد رمضان مفيش طبطبه

