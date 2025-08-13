أمريكي يستمع لأغاني محمد رمضان بنيويورك.. والأخير: بعد كدة هيبقى أمر طبيعي

شارك الفنان محمد رمضان فيديو من نيويورك، التقطه لمواطن أمريكي يستمتع بأغنياته من داخل سيارته.

وكتب محمد رمضان على الفيديو عبر فيسبوك: "سجلوا معايا وأنا أول مرة أسمع أغنية ليا في إشارة في نيويورك من عربية واحد أمريكاني مش عربي لأن ثقة في الله بعد كدة هيبقى أمر طبيعي".

وأثار ظهور الفنان المصري محمد رمضان في صورة تجمعه بـ"لارا ترامب"، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أنباء تزعم أن اللقاء جاء في إطار دعم سياسي أو تنسيق فني.

القصة بدأت حين نشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه على إنستغرام، مرفقًا إياها بتعليق مقتضب أثار فضول المتابعين.

الصورة أظهرت الاثنين وهما يبتسمان أمام الكاميرا في أجواء تبدو غير رسمية.

سرعان ما تحوّل الموضوع إلى مادة للنقاش، بعدما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الصورة قد تكون التُقطت في إطار فعالية خاصة ينظمها أحد النوادي أو المؤسسات الاجتماعية، حيث يمكن للحاضرين لقاء شخصيات عامة مقابل تبرعات مالية تصل إلى نحو 3500 دولار للصورة الواحدة.