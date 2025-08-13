محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه

يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "مفيش طبطبة"، عبر منصة يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

وكشف محمد رمضان عن موعد طرح أغنيته الجديدة "مفيش طبطبة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك؛ وعلق قائلًا: "النهاردة الساعة ٤ العصر بتوقيت مصر.. جاهزييين؟".

علي الجانب الآخر علق الفنان محمد رمضان، على الشائعات المتداولة حول مشاركته في دعم كلاب الشوارع بواسطة لارا ترامب، زوجة إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وكتب محمد رمضان عبر فيسبوك: “ده حق الرد للي قالوا كلام كتير غير صحيح أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصياً، لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريباً”.

وتابع: "دعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع والكلاب اللي شككوا في مصدقيتي وبالمناسبة الحلوة دي اغنيتي مفيش طبطبة يوم الاربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر ثقة في الله نجاح".