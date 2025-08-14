معجبة تحتضن محمد رمضان وتقبل يده في نيويورك | شاهد

شارك الفنان محمد رمضان، فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ظهرت فيه معجبة له في نيويورك حاولت تقبيل يده وأخذ صورة معه واحتضانه.

هذا الفيديو أثار جدلًا واسعًا من متابعي محمد رمضان الذين قاموا بمهاجمة تصرف تلك السيدة معتبرين هذا الفعل هو إهانة لشخصها.

وفي نفس السياق شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه على «فيسبوك» ، مقطع فيديو صوّره بنفسه أثناء تواجده في مدينة نيويورك، حيث ظهر أحد الأشخاص من المشاهير يستمع لإحدى أغنياته داخل سيارته.

وعلّق رمضان، على الفيديو قائلاً : إن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها أغنية له تُبث من سيارة يقودها شخص أمريكي غير عربي، مضيفًا: «ثقة في الله.. المرة الجاية هيكون أمر طبيعي».