قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. لا تفوت فرصة الأوقات المباركة
إكرامي يرد على تصريحات أحمد شوبير
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون
فاروق فلوكس لـ صدى البلد: أتمنى أحمد حلمي يجسد سيرتي الذاتية.. خاص
مقتـ.ـل طفل كرداسة.. الأب رهن صغيره وعشيقته لتاجر مخدرات مقابل جرعة آيس
تعرف على NotebookLM.. تطبيق جوجل الذكي لمذاكرة أكثر فاعلية
شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025
أبو شامة: اللقاء بين الرئيس السيسي وبن سلمان يعكس عمق التنسيق بين البلدين
رونالدو أمام النهائي الـ 40.. حلم اللقب الأول مع النصر
اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس للسعودية ستحقق نتائج إيجابية اقتصاديا وسياسيا
أشعل غضبا على مواقع التواصل.. شاب يضرب آخر من ذوي الهمم أثناء تواجده بالشارع في المنوفية
خطيب المسجد الحرام: صلاة الاستخارة لجوء لله وطلب الخيرة منه سبحانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون علي الوظائف الخالية التي أعلنها بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة، وذلك في إطار خطته لتدعيم فروع البنك بكوادر متميزة من ذوي الخبرة في المجال المصرفي، مع إتاحة فرص مناسبة أيضا لحديثي التخرج الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية داخل القطاع البنكي.

وحرص البنك على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف المعلنة في مجال العلاقات العامة والائتمان، من حيث المهام والمسؤوليات المطلوبة، إلى جانب الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، وكذلك آلية التقديم الإلكتروني عبر المنصة الرسمية للبنك على لينكد إن.

وظائف بنك القاهرة

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

تتضمن مهام الوظائف الشاغرة في بنك القاهرة مجموعة واسعة من المسؤوليات، أبرزها دراسة وتحليل الأوضاع المالية للعملاء الحاليين والجدد من الشركات، وإعداد التقارير اللازمة لرفعها إلى إدارة الائتمان بهدف دعم عملية اتخاذ القرار. ك

ما تشمل المسؤوليات تنفيذ الأهداف المالية السنوية وفق سياسات البنك، وإجراء زيارات ميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية وجمع المستندات المطلوبة لتقييم موقفهم المالي.

ويكلف موظفو البنك أيضا بإعداد تقارير تحليلية دقيقة للبيانات المالية للعملاء المستهدفين، إلى جانب مراجعة مراكز الائتمان المتاحة لدى البنك المركزي لتحديد التصنيف الائتماني ومدى إمكانية التعامل، فضلا عن التنسيق مع إدارة المعلومات المركزية لتجهيز المستندات اللازمة، وعقد لقاءات مع العملاء لدراسة طلبات التسهيلات الائتمانية.

كما تتضمن المسؤوليات إعداد دراسات سوقية وائتمانية متكاملة لطلبات العملاء وفقا للسياسة الائتمانية للبنك ولوائح البنك المركزي، ورفع التوصيات إلى إدارة مخاطر الائتمان قبل العرض على اللجان المختصة، إضافة إلى حضور الاجتماعات الخاصة بلجان الائتمان للرد على الاستفسارات وتوضيح الموقف المالي للعملاء. 

ويشمل الدور كذلك إعداد العقود والمستندات بعد اعتمادها، والتنسيق مع الإدارات المختلفة لتسهيل استخدام التسهيلات الائتمانية، ومتابعة العملاء الحاليين وتجديد التسهيلات بما يضمن تحقيق الأهداف، بجانب تطوير الخدمات المصرفية لتعزيز الربحية.

شروط التقديم في وظائف بنك القاهرة 2025

حدد بنك القاهرة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، منها الحصول على شهادة جامعية في تخصصات إدارة الأعمال أو المصارف أو المالية أو أي مجال ذي صلة. 

كما يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة عملية تتراوح بين 3 و5 سنوات في القطاع المصرفي، على أن يكون قد عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال الائتمان. وأكد البنك أيضا ضرورة أن يكون المتقدم قد اجتاز دورة تدريبية متخصصة في الائتمان بنجاح.

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة

أوضح البنك أن التقديم متاح إلكترونيا فقط، وذلك عبر الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع لينكد إن، ثم إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم مرفقة بكافة البيانات المطلوبة، ليتم مراجعتها من جانب إدارة الموارد البشرية، تمهيدا للتواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويؤكد بنك القاهرة استمراره في استقطاب الكفاءات من مختلف المجالات المصرفية، مع منح الفرصة لحديثي التخرج لاكتساب الخبرات والانطلاق نحو مستقبل مهني واعد .

الوظائف الشاغرة موقع التوظيف بنك القاهرة المجال المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

الاهلي

يسعى لصدارة الدوري| الأهلي يحتاج للفوز بثلاثية لازاحة المصري.. وصراع على الجبهة اليمنى

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

المنتدى الاستراتيجي للفكر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية الحدث الأبرز للتحركات الإقليمية

اللجوء

رغم التعهد بسحق العصابات.. طلبات اللجوء تصل لأعلى مستوياتها في بريطانيا

الدكتور علي البهنسي

استشاري: الروتين الصحي والأنشطة الفكرية يحميان الأطفال من القلق الدراسي

بالصور

صور جديدة من حفل زياد برجي بالساحل الشمالي

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

بدون سقف ولا أبواب.. أحدث وأغرب سيار فورد برونكو حديثة

فورد
فورد
فورد

استدعاء آلاف من سيارات رانجلر بسبب عيب تصنيعي

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

رفقة زوجها.. ريم سامي تشارك جمهورها أحدث ظهور بإطلالة جذابة

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد