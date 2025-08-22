شروط التقديم بوظائف بنك القاهرة 2025

يبحث المواطنون علي الوظائف الخالية التي أعلنها بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في فروعه المختلفة، وذلك في إطار خطته لتدعيم فروع البنك بكوادر متميزة من ذوي الخبرة في المجال المصرفي، مع إتاحة فرص مناسبة أيضا لحديثي التخرج الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية داخل القطاع البنكي.

وحرص البنك على توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالوظائف المعلنة في مجال العلاقات العامة والائتمان، من حيث المهام والمسؤوليات المطلوبة، إلى جانب الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، وكذلك آلية التقديم الإلكتروني عبر المنصة الرسمية للبنك على لينكد إن.

وظائف بنك القاهرة

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

تتضمن مهام الوظائف الشاغرة في بنك القاهرة مجموعة واسعة من المسؤوليات، أبرزها دراسة وتحليل الأوضاع المالية للعملاء الحاليين والجدد من الشركات، وإعداد التقارير اللازمة لرفعها إلى إدارة الائتمان بهدف دعم عملية اتخاذ القرار. ك

ما تشمل المسؤوليات تنفيذ الأهداف المالية السنوية وفق سياسات البنك، وإجراء زيارات ميدانية للعملاء للتعرف على احتياجاتهم التمويلية وجمع المستندات المطلوبة لتقييم موقفهم المالي.

ويكلف موظفو البنك أيضا بإعداد تقارير تحليلية دقيقة للبيانات المالية للعملاء المستهدفين، إلى جانب مراجعة مراكز الائتمان المتاحة لدى البنك المركزي لتحديد التصنيف الائتماني ومدى إمكانية التعامل، فضلا عن التنسيق مع إدارة المعلومات المركزية لتجهيز المستندات اللازمة، وعقد لقاءات مع العملاء لدراسة طلبات التسهيلات الائتمانية.

كما تتضمن المسؤوليات إعداد دراسات سوقية وائتمانية متكاملة لطلبات العملاء وفقا للسياسة الائتمانية للبنك ولوائح البنك المركزي، ورفع التوصيات إلى إدارة مخاطر الائتمان قبل العرض على اللجان المختصة، إضافة إلى حضور الاجتماعات الخاصة بلجان الائتمان للرد على الاستفسارات وتوضيح الموقف المالي للعملاء.

ويشمل الدور كذلك إعداد العقود والمستندات بعد اعتمادها، والتنسيق مع الإدارات المختلفة لتسهيل استخدام التسهيلات الائتمانية، ومتابعة العملاء الحاليين وتجديد التسهيلات بما يضمن تحقيق الأهداف، بجانب تطوير الخدمات المصرفية لتعزيز الربحية.

شروط التقديم في وظائف بنك القاهرة 2025

حدد بنك القاهرة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، منها الحصول على شهادة جامعية في تخصصات إدارة الأعمال أو المصارف أو المالية أو أي مجال ذي صلة.

كما يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة عملية تتراوح بين 3 و5 سنوات في القطاع المصرفي، على أن يكون قد عمل لمدة سنتين على الأقل في مجال الائتمان. وأكد البنك أيضا ضرورة أن يكون المتقدم قد اجتاز دورة تدريبية متخصصة في الائتمان بنجاح.

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة

أوضح البنك أن التقديم متاح إلكترونيا فقط، وذلك عبر الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع لينكد إن، ثم إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم مرفقة بكافة البيانات المطلوبة، ليتم مراجعتها من جانب إدارة الموارد البشرية، تمهيدا للتواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويؤكد بنك القاهرة استمراره في استقطاب الكفاءات من مختلف المجالات المصرفية، مع منح الفرصة لحديثي التخرج لاكتساب الخبرات والانطلاق نحو مستقبل مهني واعد .