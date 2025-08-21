فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية

تتزايد فرص العمل للمتخصصين في مختلف القطاعات، مع استمرار التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وفي خطوة تفتح آفاقًا جديدة للمهنيين، تم الإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تقدم رواتب تنافسية تصل إلى 77 ألف جنيه، ما يجعلها فرصة جذابة للباحثين عن عمل من ذوي الخبرة في المنطقة.

مزايا متعددة

وأعلنت وزارة العمل استمرار تلقي طلبات التوظيف للعمل في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان وزير العمل محمد جبران عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة، في تخصصات هندسية وإشرافية، برواتب مجزية تبدأ من 3000 ريال (نحو 38,850 جنيهًا ) وتصل إلى 6000 ريال (نحو 77,700 جنيه ) شهريًا، مع توفير مزايا متعددة تشمل السكن، والانتقالات، والتأمين الطبي، وتذاكر طيران سنوية، وإجازة مدفوعة الأجر.



أهم الوظائف المطلوبة:

- مهندس ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال (77,700 جنيه).

- مهندس كهرباء: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال (77,700 جنيه).

- مشرف ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 3000 ريال (38,850 جنيه).



وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.

براتب 169 ألف جنيها.. وظائف جديدة للأطباء بالسعودية

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني: http://[email protected]، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ الإعلان.