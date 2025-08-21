قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
أخبار البلد

فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية

فرص عمل.. أرشيفية
فرص عمل.. أرشيفية

تتزايد فرص العمل للمتخصصين في مختلف القطاعات، مع استمرار التطور الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وفي خطوة تفتح آفاقًا جديدة للمهنيين، تم الإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تقدم رواتب تنافسية تصل إلى 77 ألف جنيه، ما يجعلها فرصة جذابة للباحثين عن عمل من ذوي الخبرة في المنطقة.

مزايا متعددة

وأعلنت وزارة العمل استمرار تلقي طلبات التوظيف للعمل في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان وزير العمل محمد جبران عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المقاولات الكبرى بالمملكة، في تخصصات هندسية وإشرافية، برواتب مجزية تبدأ من 3000 ريال (نحو 38,850 جنيهًا ) وتصل إلى 6000 ريال (نحو 77,700 جنيه ) شهريًا، مع توفير مزايا متعددة تشمل السكن، والانتقالات، والتأمين الطبي، وتذاكر طيران سنوية، وإجازة مدفوعة الأجر.


أهم الوظائف المطلوبة:

- مهندس ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال (77,700 جنيه).
- مهندس كهرباء: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 6000 ريال (77,700 جنيه).
-  مشرف ميكانيكا: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، براتب 3000 ريال (38,850 جنيه).


وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار التعاون مع كبرى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة.

براتب 169 ألف جنيها.. وظائف جديدة للأطباء بالسعودية
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني: http://[email protected]، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ الإعلان.

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

