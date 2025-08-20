التنظيم والإدارة: تطوير بوابة الوظائف الحكومية ومدونة السلوك لمواكبة الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل في الوقت ذاته ميزة وتحدياً، موضحاً أن الجهاز يسعى للاستفادة من الجوانب الإيجابية، والحد من الآثار السلبية المحتملة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات التي تتم من خلالها لصالح المواطنين والجهات الإدارية. وفي المقابل، يتعاون الجهاز مع معهد الحوكمة

والتنمية المستدامة لتحديث مدونة السلوك الوظيفي، بحيث تتضمن ضوابط جديدة تضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وإضافة سلوكيات مهنية تنظم الاستفادة الآمنة منه وتجنب مخاطره.

وفيما يتعلق برفع كفاءات القيادات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه يتم التوسع في منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، بحيث يحصل المتدربون على برامج تدريبية بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، يعقبها عقد اختبارات لتقييم قدراتهم، مؤكداً أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد ممكن من القيادات بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب.

وأضاف أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط، بل تمتد إلى مختلف الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل حالياً على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصاً أوسع للتعليم والتدريب المستمر.