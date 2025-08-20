المنوفي: توجيهات الرئيس السيسي تمهد لاستقرار اقتصادي يحمي المواطن والتاجر

صرّح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، بأن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية، تمثل رؤية واضحة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

وأكد المنوفي أن هذه التوجيهات، والتي تضمنت سبعة محاور رئيسية، منها تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتخفيض الدين المحلي، تعكس توازنًا حقيقيًا بين الإصلاح الاقتصادي ورعاية محدودي الدخل.

وقال المنوفي:"حرص الدولة على دعم المواطن البسيط، وفي نفس الوقت ضبط الأداء المالي وتحفيز بيئة الأعمال، خطوة مهمة نحو استقرار الأسواق وحماية المستهلك والتاجر على حد سواء."



وأضاف:"نأمل في تنفيذ لهذه التوجيهات على أرض الواقع، من خلال إجراءات واضحة تؤثر إيجابًا على السوق وتساهم في كبح جماح الأسعار، بما يحقق عدالة سعرية واستقرار اقتصادي حقيقي."