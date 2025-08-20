قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور
تدريس التاريخ لعلمي واللغة الأجنبية الثانية برة المجموع| تفاصيل مواد الثانوية العامة الجديدة
اتصالات مصرية مكثفة لحث إسرائيل على قبول مقترح التهدئة في غزة
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
الذهب يرتفع من أدنى مستوياته في 3 أسابيع مع ترقب ندوة الفيدرالي الأمريكي

أرشيفيه
أرشيفيه
وكالة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار، فيما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها الفدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3319.83دولاراً للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس .

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3360.90 دولاراً.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن ارتفاع الدولار وتحسّن شهية المخاطرة مدفوعاً بأحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، بينما تترقب الأسواق كلمة رئيس الفدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول بمدينة كانساس يوم الجمعة، حيث سيراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات حول السياسة النقدية.

كما يُنتظر أن يوفر محضر الفدرالي لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، مزيداً من الأدلة حول توجهات البنك المركزي.

وعادةً ما يحقق الذهب أداءً جيداً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ومع تفاقم حالة عدم اليقين.

في السياق الجيوسياسي، استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الدعم الجوي قد يكون جزءاً من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثاته في البيت الأبيض، واعتبرها «خطوة كبيرة إلى الأمام» نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاماً، وكذلك نحو ترتيب قمة ثلاثية تجمعه بكل من بوتين وترامب.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 37.26 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1308.90 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1106.83 دولاراً.

