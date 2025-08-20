الذهب يرتفع من أدنى مستوياته في 3 أسابيع مع ترقب ندوة الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار، فيما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها الفدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3319.83دولاراً للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس .

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3360.90 دولاراً.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن ارتفاع الدولار وتحسّن شهية المخاطرة مدفوعاً بأحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، بينما تترقب الأسواق كلمة رئيس الفدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول بمدينة كانساس يوم الجمعة، حيث سيراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات حول السياسة النقدية.

كما يُنتظر أن يوفر محضر الفدرالي لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، مزيداً من الأدلة حول توجهات البنك المركزي.

وعادةً ما يحقق الذهب أداءً جيداً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ومع تفاقم حالة عدم اليقين.

في السياق الجيوسياسي، استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الدعم الجوي قد يكون جزءاً من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثاته في البيت الأبيض، واعتبرها «خطوة كبيرة إلى الأمام» نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاماً، وكذلك نحو ترتيب قمة ثلاثية تجمعه بكل من بوتين وترامب.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 37.26 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1308.90 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1106.83 دولاراً.