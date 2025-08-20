قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-8-2025 داخل الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وبلغ أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع.

أدني سعر دولار اليوم

وتضمن أقل سعر دولار أمام الجنيه في أحد البنوك الخاصة وهو ميد بنك

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه في أول تعاملات صباح اليوم  علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

الدولار يثبت في تداولات اليوم

وأظهرت تداولات سعر الدولار أمام الجنيه، ثباتا مع بدء العمل في البنوك اليوم بعد ارتفاع له للمرة الأولي منذ أسبوعين

تحرك الدولار

وتحرك سعر الدولار مساء أمس في تداولات البنوك مقدار 14 قرشا في المتوسط وعلي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاع سعر الدولار

وصل متوسط ارتفاع سعر الدولار علي مستوي البنوك اليوم نحو 14قرشا على الأقل بعد هبوط استمر لمدة كسرت حاجز الأسبوعين.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

الدولار يصعد

واستعاد الدولار جزءا من قوته أمام العملة المحلية منذ صباح اليوم وحتي انتهاء العمل في الجهاز المصرفي بعد سلسلة من الانخفاض اقتربت من 25 قرشا على الأقل.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سعر الدولار

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في ميد بنك

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في معظم البنوك امام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع بي في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي الكويتي، نكست، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العربي الافريقي الدولي، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، القاهرة، قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد،فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، البركة، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، كريدي أجريكول"

سعر الدولار في البنوك الأخري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.41 جنيه للشراء و48.51 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، HSBC، قطر الوطني QNB”

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48,42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

تجديد الثقة في المحافظ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 2025 بتجديد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام ابتداء من اليوم 18 أغسطس 2025.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فها تجديد تعيين حسن عبد الله على رأس القطاع المصرفي منذ استقالة طارق عامر في أغسطس 2022.

واستطاع حسن عبد الله العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي لتحقيق رقم قياسي يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025.

العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام ابتداء من يوم 18 أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

محمد الشناوى

تفاصيل مصرع والد محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء بطلة سموحة

تعرف على آخر تطورات قضية بطلة سموحة دينا علاء

الزوج المشتبه فيه

مصادر طبية: استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة سموحة دينا علاء

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف: ضبط أكثر من طن أغذية فاسدة و700 لتر لبن تالف.. وإزالة 570 حالة تعد.. والمحافظ يلتقي أعضاء القافلة الدعوية للأزهر

وفد طلابى

جامعة المنصورة .. تدريب طلاب من العراق بكليتي الطب والهندسة

ارشيفية

وكيل صحة الدقهلية: سنتخذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت خطأ طبي في وفاة الطـ فل مالك

بالصور

طريقة عمل صلصة الدقوس .. بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس
طريقة عمل الدقوس

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

يدخل في البرجر والحلويات.. طعام غريب يمنع أمراض القلب

البرجر
البرجر
البرجر

فوائد الريحان الصحية.. نبتة رخيصة تحمي من السرطان وتخفض ضغط الدم

فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان
فوائد غير متوقعة لنبتة الريحان

فيديو

إصابات رحمة حسن

رحمة حسن تعلن إصابتها الثانية وتصارح متابعيها بأزمتها بعد الصلع

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد