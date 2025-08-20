قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منعا لإجبار الطلاب| مطالب بإتاحة الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة "إلكترونيا"
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة
مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة
تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يوما على ذمة التحقيقات
مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية
إيمي طلعت زكريا : مكتشفناش زواج بابا من والدة هنا الزاهد إلا بعد مرضه
طوارئ في الشرقية بعد انهيار عقار بشارع مولد النبي بالزقازيق
استمر لعدة ساعات .. هجوم لـ كتائب القسام على قوات الاحتلال في خانيونس
النحاس وقمصان وسليمان يعزون الشناوي في وفاة والده | صور
زاد العزة الـ19.. الهلال الأحمر يرسل 2300 طن مساعدات غذائية وطبية إلى غزة
مصر تؤكد ضرورة قبول إسرائيل بالهدنة في غزة بعد موافقة حماس عليها
غزة.. وزارة الداخلية والأمن الوطني تحذر الفلسطينيين من مؤسسة أمريكية
اقتصاد

مصفاة الذهب المصرية تضع القاهرة على خريطة المراكز العالمية للمعادن الثمية

أعادت مصر رسم ملامح صناعة الذهب في القارة الأفريقية والعالم، مع تدشين أول مصفاة ذهب دولية معتمدة داخل أراضيها، في خطوة استراتيجية تجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق المعادن الثمينة، المصفاة التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا لا تقتصر أهميتها على البعد الصناعي، بل تمثل تحولًا اقتصاديًا ضخمًا يضاعف القيمة المضافة للثروات الطبيعية ويعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي لتجارة الذهب.

وحصول المصفاة على اعتماد مجلس المجوهرات المسؤول في لندن (RJC) منح الذهب المصري ختم الجودة العالمية، ما سمح بتداوله في كبرى البورصات الدولية إلى جانب أشهر العلامات، وهو ما يرفع من قدرة مصر التنافسية ويفتح أبوابًا واسعة أمام صادراتها.

وخلال فترة وجيزة منذ بدء تشغيلها عام 2021 عبر شركة "سام مصر للمعادن الثمينة"، تجاوزت صادرات المصفاة 5 مليارات دولار إلى أكثر من 143 دولة خلال عامي 2024 ومطلع 2025، لتصبح أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وداعمًا محوريًا للصادرات الوطنية.

المشروع لا يقتصر على التصدير فقط، بل يوفر فرصة للمصريين للاستثمار المباشر في الذهب عبر صناديق محلية معتمدة دوليًا، ما يمنح المواطنين قناة آمنة لحماية مدخراتهم ويواكب توجه الدولة نحو تعميق قاعدة الاستثمار في أدوات التحوط.

وتقوم المصفاة على منظومة متكاملة من المعايير الدولية للجودة والاستدامة، حيث حصدت شهادات وجوائز عالمية متتالية منذ 2020، لتتوج في 2024 بلقب أفضل مصدر للمعادن الثمينة في مصر. هذه الاعتمادات الدولية لم ترفع فقط ثقة الأسواق العالمية في الذهب المصري، بل جعلت المصفاة نموذجًا وطنيًا ذكيًا يجمع بين التكنولوجيا والحوكمة والاستدامة.

بهذا الإنجاز، تضع مصر نفسها في مقدمة الدول الصاعدة في صناعة الذهب، وتؤسس لبنية تحتية قوية تدعم قطاع التعدين كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام، ومصدر رئيسي لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

