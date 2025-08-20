رئيس التنظيم والإدارة: 130 ألف وظيفة منذ يناير.. وأكثر من نصف مليون متقدم

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تلبية احتياجات القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الجهاز نفذ مسابقات للإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة منذ يناير الماضي وحتى الآن، تقدم لها أكثر من نصف مليون مواطن.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تطوير منظومة المسابقات عبر إدخال آلية جديدة للرغبات تتيح للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني، والذين لم يتأهلوا بسبب محدودية الأعداد في محافظاتهم، فرصة للترشح في محافظات أخرى لم تستكمل الأعداد المطلوبة.