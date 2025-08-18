1500 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ9000 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن استمرارها في استقبال طلبات المتقدمين لشغل 1500 فرصة عمل متاحة في مجال الأمن، وذلك ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية الصادرة لشهر أغسطس 2025.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع مجموعة من كبرى شركات القطاع الخاص، التي تسعى لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من مختلف المؤهلات، مع رواتب تصل إلى 9000 جنيه شهريًا، فضلًا عن توفير مزايا إضافية تشمل التأمينات والمكافآت.

تفاصيل الوظائف المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن فرص العمل المتاحة تشمل وظائف متنوعة في مجالات الأمن والحراسة، موزعة على عدة مواقع حيوية داخل القاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

200 وظيفة مشرف أمن للعمل في مول تجاري بالتجمع الخامس و6 أكتوبر، بشرط وجود خبرة لا تقل عن عام واحد، على أن يتراوح سن المتقدمين بين 33 و50 عامًا، برواتب تتراوح بين 7000 و9000 جنيه.

1100 وظيفة فرد أمن للعمل بمولات تجارية في التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر، برواتب تتراوح بين 7000 و8000 جنيه.

50 وظيفة تدخل سريع للعمل بنفس المواقع، براتب ثابت يصل إلى 8000 جنيه.

50 وظيفة مراقب كاميرات للعمل داخل المراكز التجارية، براتب 7000 جنيه.

70 وظيفة أمن نسائي مخصصة للسيدات، للعمل في المولات الكبرى بنفس المناطق.

الشروط المطلوبة

أكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة متاحة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، مع شرط توافر خبرة عملية لا تقل عن عام واحد في مجال الأمن أو المجالات المرتبطة به.

كما تشترط الشركات المتعاقدة أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية مناسبة، والقدرة على تحمل ضغط العمل.

المزايا التي يحصل عليها العاملون

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المعلن عنها لا تقتصر فقط على الرواتب المجزية، بل تشمل أيضًا عددًا من المزايا الإضافية التي تقدمها الشركات للموظفين الجدد، من بينها:

تأمين اجتماعي.

تأمين صحي شامل.

صرف مكافآت وحوافز شهرية.

توفير مواصلات من ميدان الرماية لتسهيل انتقال الموظفين إلى مقار العمل.

آلية التقديم والتواصل

أكدت الوزارة أن التقديم متاح بشكل مباشر من خلال التواصل مع المدير المسئول عن التوظيف،، عبر الرقم: 01011707054، حيث يتم التنسيق مع الراغبين في العمل لإجراء المقابلات الشخصية، واستكمال خطوات القبول.

دور وزارة العمل في مواجهة البطالة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، حيث تحرص الوزارة على إصدار نشرة نصف شهرية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، لتلبية احتياجات سوق العمل وربط الباحثين عن وظائف بالفرص المتاحة في مختلف المجالات.

دعم الشباب وتشجيع العمل بالقطاع الخاص

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تغيير الصورة النمطية عن العمل في القطاع الخاص، من خلال عرض فرص عمل برواتب مجزية تتناسب مع المؤهلات، وتوفير مزايا إضافية تضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين، بما يحقق التكامل بين جهود الدولة والشركات في دعم الشباب.