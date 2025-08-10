1500 فرصة عمل في الأمن برواتب تصل لـ9000 جنيه.. التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة العمل عن استقبال طلبات المتقدمين لشغل فرص عمل مميزة في مجال الأمن، وذلك ضمن النشرة نصف الشهرية للتوظيف الصادرة في أغسطس 2025، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى في مصر.

وتشمل هذه الفرص وظائف متعددة تناسب المؤهلات المختلفة، مع رواتب مجزية تبدأ من 7000 جنيه وتصل حتى 9000 جنيه، إضافة إلى مزايا أخرى تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية والمواصلات والمكافآت.

تفاصيل الوظائف المتاحة في قطاع الأمن

كشفت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل وظائف إشرافية ووظائف ميدانية وأخرى تخصصية، لتغطي مختلف احتياجات المراكز التجارية الكبرى في مناطق مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر. وتضم الوظائف:

200 مشرف أمن للعمل في مول تجاري بالتجمع ومدينة 6 أكتوبر، بخبرة لا تقل عن سنة، ورواتب تتراوح بين 7000 و9000 جنيه، مع شرط أن يكون سن المتقدم بين 33 و50 عامًا

1100 فرد أمن للعمل في مواقع مختلفة بالتجمع و6 أكتوبر، برواتب بين 7000 و8000 جنيه

50 فرد تدخل سريع، براتب ثابت 8000 جنيه

50 مراقب كاميرات، براتب ثابت 7000 جنيه

70 فرد أمن نسائي (إناث)، للعمل في مواقع تجارية مختارة

الشروط المطلوبة للتقديم

أكدت الوزارة أن الشروط العامة للتقديم تشمل:

الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط

خبرة عملية لا تقل عن سنة في المجال الأمني

التمتع باللياقة البدنية الجيدة وحسن المظهر

الالتزام بالانضباط والقدرة على العمل بنظام الورديات

المزايا التي يحصل عليها المقبولون

أوضحت وزارة العمل أن المقبولين في الوظائف سيتمتعون بعدد من المزايا الإضافية بجانب الراتب الأساسي، وهي:

تأمين اجتماعي شامل

تأمين صحي

مكافآت دورية وفق الأداء

توفير مواصلات من ميدان الرماية إلى مواقع العمل

طريقة التقديم والتواصل

ذكرت الوزارة أن رقم المدير المسؤول عن عملية التوظيف، 01011707054 لتحديد موعد المقابلة أو الحصول على مزيد من التفاصيل حول الوظائف.

أهمية هذه المبادرة لسوق العمل

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب والباحثين عن عمل، ودعمهم للحصول على وظائف مستقرة برواتب مجزية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات البطالة.