اتحاد الكرة يعيد قرعة دورى الكرة النسائية اليوم بعد انسحاب الجونة
ترامب: أحاول دخول الجنة بإنقاذي أرواح سبعة آلاف شخص يوميًا من الموت في أوكرانيا
الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله
الأهلي ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة
بعد تصريحات رئيس الأعلى للإعلام.. الحبس سنة عقوبة التعصب الكروي
هبوط إضطراري .. إشتعال النيران في محرك طائرة ألمانية
مدبولي: مصر تستضيف النسخة الخامسة من منتدى أسوان أكتوبر المقبل لمناقشة أبرز القضايا الأفريقية
مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا
الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط
زيلينسكي: قصف روسي يستهدف محطة غاز ومنشآت طاقة في أوديسا
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
ديني

الأوقاف تفتح باب التقديم لوظيفة وكيل دائم.. اعرف الشروط

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري
إيمان طلعت

أعلنت وزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توفر أحدث وظائفها الشاغرة والتي تتمثل في الوكيل الدائم، ويتاح التقديم عليها اعتبارا من يوم الأحد 10 أغسطس 2025 ولمدة شهر.

 وتتبع هذه الوظيفة الوزير مباشرة، بهدف وضع الإطار العام للخطط التي تكفل حسن سير العمل بالوزارة وتحقق الأهداف المرسومة، وفي هذا التقرير نوضح لكم الشروط والأوراق المطلوب للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف.

تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف

وفقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية، يشارك الوكيل الدائم وهي الوظيفة المطلوبة بوزارة الأوقاف في وضع الإطار العام للخطط التي تكفل حسن سير العمل بالوزارة، والتي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وعرضها على الوزير.

 كما يقوم بتمثيل الوزارة في الاجتماعات واللجان والمؤتمرات المختلفة الخاصة بمجال العمل، ويشرف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين جودتها.

ويشترط في المتقدمين لوظيفة وزارة الأوقاف ما يلي:

القدرة على اتخاذ القرارات، والقدرة على قيادة فريق العمل.

امتلاك مستوى من مهارات الاتصال والتفاوض والعرض.

القدرة على إدارة الوقت وضغوط العمل.

الحصول على مؤهل عال يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

القدرة على الاشراف والتحفيز، والقدرة على حل المشكلات وإدارة الازمات.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة من داخل الجهاز الإداري.

أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية.

المستندات المطلوبة

كما أوضحت وزارة الأوقاف في إعلانها المنشور عبر بوابة الوظائف الحكومية، المستندات المطلوبة للتقديم على وظيفة الوكيل الدائم، من خلال بيان حالة وظيفية موضحا به ما يلي:

التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية من تقارير أو بيانات الأداء عن السنوات السابقة.
الخبرة الزمنية، والدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

العلاوات التشجيعية التي حصل عليها.

خطابات الشكر والتقدير.

بيان عن أبرز الإنجازات للمتقدم واسهاماته في مجال التخصص.

اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها.

عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 64 صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

بالنسبة للمتقدمين من الخارج أصل المؤهل العلمي + شهادة خبرة + أصل شهادة الميلاد + شهادة الخدمة العسكرية.

بالنسبة للمتقدمين من الوزارة والمديريات الإقليمية عليهم التقدم ببيان حالة وظيفية مستخرج من الإدارة العامة العلميات الموارد البشرية بالديوان العام.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

يمكن التقديم على وظائف وزارة الأوقاف من اليوم 10-8-2025، وآخر موعد للتقديم يوم 9-9-2025، ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة من أصل و6 نسخ، ويحتوي الملف الأصلي على أصل المستندات وكل نسخة منها بغلاف.

وتقدم البيانات باليد باسم وزير الأوقاف خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية وبوابة وزارة الأوقاف، بمكتب رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة الأوقاف بمبنى العاصمة الإدارية الجديدة.

طريقة عمل شوربة العدس الشرقية.. مغذية ومثالية لكل المواسم

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

