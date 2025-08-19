عضو بالمجلس العلمي بأوروبا: إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لق.تل الفلسطينيين وتدمير الإنسانية

قال الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، المفكر الهولندي وعضو المجلس العلمي المغربي في أوروبا، إن إسرائيل استخدمت جميع الوسائل الممكنة وغير الممكنة لقتل الفلسطينيين، ويأتي ذلك بعد إعلان استخدامها الذكاء الاصطناعي في الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأكد الدكتور مرزوق فى تصريح خاص لصدى البلد، أن هذا النوع من التكنولوجيا يُستغل بشكل غير إنساني من قبل إسرائيل، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين لا يمتلكون أي وسائل للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف الدكتور مرزوق أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الحروب له سلبيات كبيرة، حيث يتم استغلاله في تدمير الإنسان بدلاً من تحسين حياته.

وأشار الى ضرورة أن تقوم المؤسسات الدينية العالمية بالتصدي لهذا الاستخدام البشع للتكنولوجيا، من خلال توعية الرأي العام الدولي ومحاولة التدخل للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في تدمير الإنسان وتهديد حياة المدنيين.