أخبار البلد

6 آلاف ريال.. وظائف خالية بالمملكة العربية السعودية

وظائف
وظائف
محمد غالي

يشهد سوق العمل الخارجي وخاصة في منطقة الخليج العربي حالة من النشاط الكبير خلال الفترة الأخيرة، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين في مصر على البحث عن فرص عمل تحقق لهم الاستقرار الوظيفي وتوفر دخلا ماديا مناسبا يساعدهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وظائف خالية بالسعودية

وظائف خالية بالسعودية 

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر جذبا للعمالة المصرية، نظرا لما تقدمه من فرص عمل برواتب مرتفعة ومزايا شاملة تضمن حياة كريمة للعمالة الماهرة.

وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل المصرية وكبرى شركات المقاولات في السعودية، أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل جديدة بشركة الرواد الفنية للمقاولات، والتي تعد من أبرز الشركات العاملة في مجال المشروعات الكبرى بالمملكة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي لتلبية احتياجات السوق السعودي من الكفاءات الهندسية والإشرافية، مع توفير كافة التسهيلات التي تضمن راحة العاملين المصريين أثناء فترة التعاقد.

وظائف براتب ٦ الاف ريال سعودي

وأوضحت وزارة العمل أن الرواتب المخصصة لهذه الوظائف تتراوح ما بين 3000 و6000 ريال سعودي شهريا، وذلك بحسب التخصص وطبيعة الخبرة.

وتشمل العقود المعلنة توفير سكن ملائم، وتأمين طبي شامل، ووسائل انتقال داخلية، إلى جانب تذاكر طيران سنوية وإجازة مدفوعة الأجر، وهو ما يجعل هذه الوظائف فرصة مميزة للراغبين في بناء مستقبل مهني أفضل بالخارج.

وتضمن الإعلان تفاصيل الوظائف المطلوبة، حيث جاء في مقدمتها وظيفة مهندس ميكانيكا بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ مشروعات المقاولات، مقابل راتب شهري يبلغ 6000 ريال سعودي.

كما شمل الإعلان وظيفة مهندس كهرباء بنفس شرط الخبرة والراتب.

أما وظيفة مشرف ميكانيكا فاشترطت خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات أيضا في مشروعات المقاولات، براتب شهري قدره 3000 ريال سعودي.

و هذه الفرص تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام العمالة الماهرة، والعمل على زيادة حجم التواجد المصري في المشروعات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المملكة.

وأكد أن التعاون مع شركة الرواد الفنية يعكس الثقة المتبادلة في كفاءة وخبرة العمالة المصرية التي أثبتت تميزها في مختلف القطاعات.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المتقدمين بالشروط المحددة في الإعلان، موضحا أن التقديم متاح فقط للراغبين الذين تتوافر لديهم الخبرات المطلوبة.

ويجب إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني [email protected] في غضون خمسة أيام من تاريخ الإعلان، لضمان النظر في الطلبات المقدمة.

يذكر أن هذه الفرص تأتي في وقت تشهد فيه السعودية توسعا كبيرا في مشروعات البنية التحتية والمقاولات، وهو ما يعزز من الطلب على العمالة الأجنبية الماهرة، وبالأخص المصرية التي تتمتع بسمعة جيدة وكفاءة عالية في تنفيذ المشروعات الكبرى.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الوظائف بإقبال واسع من المهندسين والمشرفين الراغبين في خوض تجربة عمل جديدة برواتب وحوافز مميزة، تعكس حرص الدولة على دعم أبنائها وتوفير فرص حقيقية لتحسين أوضاعهم المعيشية.

