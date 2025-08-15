بنك قناة السويس يعلن عن وظائف خالية بمجال الحوكمة

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنها بنك قناة السويس عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف عن توفر وظائف خالية بمجال الحوكمة للعمل في عدد من فروع البنك المختلفة.

وظائف بنك قناة السويس 2025

وذلك في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، خاصة خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات معتمدة.

وظائف بنك قناة السويس

فرص العمل الخالية التي أعلنها بنك قناة السويس

وأوضح البنك تفاصيل الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أن الوظائف المعلنة موجهة لتعيين مسؤول حوكمة مؤسسية، على أن يتولى دعم رئيس الحوكمة المؤسسية في تطبيق أطر الحوكمة والحفاظ عليها، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل الفعال بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارات المختلفة داخل البنك.

مسؤوليات الوظائف المعلنة



تشمل مهام مسؤول الحوكمة المؤسسية ما يلي:

تنظيم اجتماعات لجان الحوكمة ومتابعة تنفيذ القرارات في المواعيد المحددة.

إعداد وتقديم تقارير حوكمة الشركات للهيئات الرقابية وضمان دقتها وتسليمها في الوقت المناسب.

معالجة قضايا تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة.

تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة لتعزيز ممارسات الحوكمة.

تقديم الدعم الإداري لفريق الحوكمة وإدارة الجداول وتنظيم الفعاليات وحفظ السجلات.

الإشراف على عملية الحوكمة في كافة إدارات البنك بالتعاون مع رئيس الحوكمة وأعضاء الفريق.

إعداد وحفظ وثائق الحوكمة، بما في ذلك جداول أعمال الاجتماعات ومحاضرها وتقاريرها.

التنسيق مع اللجان وإدارات الموارد البشرية والعمليات التجارية لتحديث السياسات والإجراءات وفق المعايير التنظيمية.

تطوير أداة التقييم الذاتي للحوكمة وصيانتها وتحديد المخاطر واقتراح الحلول.



شروط التقديم في وظائف بنك قناة السويس 2025



الحصول على بكالوريوس في القانون.

امتلاك خبرة عملية من عام إلى 3 أعوام في مجال حوكمة الشركات داخل البنوك أو الشركات المدرجة.

الإلمام بالقوانين واللوائح ومبادئ الحوكمة.

القدرة على العمل التعاوني ضمن بيئة ديناميكية.

ودعا بنك قناة السويس الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة إلى الدخول على الصفحة الرسمية للبنك موقع التوظيف وتقديم السيرة الذاتية، تمهيدا لبدء إجراءات التوظيف.