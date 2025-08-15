قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار بغزة
أخبار البلد

بنك قناة السويس يعلن عن وظائف خالية بمجال الحوكمة

وظائف بنك قناة السويس
وظائف بنك قناة السويس
محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنها بنك قناة السويس عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف عن توفر وظائف خالية بمجال الحوكمة للعمل في عدد من فروع البنك المختلفة.

وظائف بنك قناة السويس 2025

وذلك في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، خاصة خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات معتمدة.

وظائف بنك قناة السويس

فرص العمل الخالية التي أعلنها بنك قناة السويس

وأوضح البنك تفاصيل الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى أن الوظائف المعلنة موجهة لتعيين مسؤول حوكمة مؤسسية، على أن يتولى دعم رئيس الحوكمة المؤسسية في تطبيق أطر الحوكمة والحفاظ عليها، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى تسهيل التواصل الفعال بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارات المختلفة داخل البنك.

مسؤوليات الوظائف المعلنة


تشمل مهام مسؤول الحوكمة المؤسسية ما يلي:

تنظيم اجتماعات لجان الحوكمة ومتابعة تنفيذ القرارات في المواعيد المحددة.
إعداد وتقديم تقارير حوكمة الشركات للهيئات الرقابية وضمان دقتها وتسليمها في الوقت المناسب.
معالجة قضايا تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة.
تنظيم دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة لتعزيز ممارسات الحوكمة.

وظائف بنك قناة السويس 2025


تقديم الدعم الإداري لفريق الحوكمة وإدارة الجداول وتنظيم الفعاليات وحفظ السجلات.
الإشراف على عملية الحوكمة في كافة إدارات البنك بالتعاون مع رئيس الحوكمة وأعضاء الفريق.
إعداد وحفظ وثائق الحوكمة، بما في ذلك جداول أعمال الاجتماعات ومحاضرها وتقاريرها.
التنسيق مع اللجان وإدارات الموارد البشرية والعمليات التجارية لتحديث السياسات والإجراءات وفق المعايير التنظيمية.
تطوير أداة التقييم الذاتي للحوكمة وصيانتها وتحديد المخاطر واقتراح الحلول.
 

شروط التقديم في وظائف بنك قناة السويس 2025


الحصول على بكالوريوس في القانون.
امتلاك خبرة عملية من عام إلى 3 أعوام في مجال حوكمة الشركات داخل البنوك أو الشركات المدرجة.
الإلمام بالقوانين واللوائح ومبادئ الحوكمة.
القدرة على العمل التعاوني ضمن بيئة ديناميكية.

ودعا بنك قناة السويس الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة إلى الدخول على الصفحة الرسمية للبنك موقع التوظيف وتقديم السيرة الذاتية، تمهيدا لبدء إجراءات التوظيف.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

