جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية المتاحة للمعلمين| تعرف على السن والخبرات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الوظائف المتاحة للمعلمين على رابط وظائف المدارس المصرية اليابانية ، وتفاصيل شرط السن و الخبرات المطلوبة ، مؤكدةً ما يلي :

مدير مدرسة



يشترط خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة ، وخبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الأطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها ، ومهارة مثبتة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث ، ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



وكيل المدرسة

يشترط خبرات مثبتة في مجال الإدارة المدرسية كوكيل مدرسة ، وخبرات إدارية في مجال العمل كوكيل ، وكذلك خبرات سابقة في التدريس والتعامل مع الطلاب وإداريات شئون الطلاب والمعلمين والقوانين واللوئح التي تنظم العمل داخل المدارس ، ومهارة مثبتة في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث ، وومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



معلم لغة عربية

يشترط خريجي تخصص لغة عربية ، وخبرة سنتان مثبتة فى العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص ، ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



معلم لغة إنجليزية

يشترط خريجي تخصص لغة إنجليزية ، وخبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص ، ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزية (من C1 حتى B2)



معلم رياض أطفال (لغة عربية)

1. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في الأول من أكتوبر 2025.

2. أن يكون المتقدم خريج:

- كليات التربية النوعية (رياض أطفال).

- كلية تربية رياض أطفال.

- كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال/طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.

أو حاصل على دبلوم في دراسات الطفولة من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

-كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر(رياض أطفال).

3. القدرة على إستخدام الحاسب الآلي وتوظيف تطبيقاته في العملية التعليمية.

4. أن يكون التقدير العام (مقبول) فأعلى..

5. خبرة لا تقل عن عامين في مجال التدريس لمرحلة رياض الأطفال.

6. أن تكون ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال.

معلم رياض أطفال (لغة إنجليزية)

1. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في الأول من أكتوبر 2025.

2. أن يكون المتقدم خريج :

- كليات تربية طفولة مبكرة (لغة إنجليزية)

- كليات التربية شعبة تعليم أساسي/كليات التربية(لغة إنجليزية)

- كليات الآداب(لغة إنجليزية).

- كليات الألسن (لغة إنجليزية).

- كلية البنات عين شمس(لغة إنجليزية).

- كلية اللغات والترجمة(لغة إنجليزية).

أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تربوي (الكليات الغير تربوية)

3. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، علما بإن المقابلة الشخصية ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

4. أن يكون التقدير العام (مقبول) فأعلى.

5. القدرة على إستخدام الحاسب الآلي وتوظيف تطبيقاته في العملية التعليمية.

6. خبرة لا تقل عن عامين(مثبتة) في مجال التدريس لمرحلة رياض الأطفال بمدارس لغات أو مدارس دولية.

7. لابد من إثبات الكفاءة والخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

8. أن تكون ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال.



معلم رياض أطفال (Math / Discover)

1. أن يكون المتقدم خريج:

- كليات التربية شعبة تعليم أساسي/كليات التربية(لغة إنجليزية)

- كليات الآداب(لغة إنجليزية).

- كليات الألسن (لغة إنجليزية).

- كلية البنات عين شمس(لغة إنجليزية).

- كلية اللغات والترجمة(لغة إنجليزية).

أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم تربوي (الكليات الغير تربوية)

3. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، علما بإن المقابلة الشخصية ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

4. أن يكون التقدير العام (مقبول) فأعلى.

5. القدرة على إستخدام الحاسب الآلي وتوظيف تطبيقاته في العملية التعليمية..7

6. خبرة لا تقل عن عامين(مثبتة) في مجال التدريس لمرحلة رياض الأطفال بمدارس لغات أو مدارس دولية.

7. لابد من إثبات الكفاءة والخبرة في مجال التدريس باللغة الإنجليزية.

8. أن تكون ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال.



معلم تربية بدنية وصحية

يشترط خريجي كليات التربيه الرياضية و البدنية ويشترط مؤهل تربوى ومهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل ويكون لديه خبرة سنتان على الأقل



معلم تربية فنية

يشترط خريجوا تخصص تربية فنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية وتربية نوعية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل

، وأن يكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



معلم تربية موسيقية

يشترط خريجوا تخصص تربية موسيقية وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ، وأن يكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته في العمل



أخصائى اجتماعى

يشترط خريجي تخصص كلية خدمة إجتماعية أو اجتماع ، وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص لمدة سنتان على الأقل ، وأن يكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته



أخصائى نفسى

يشترط خريجي تخصص علم نفس أو تخصص مماثل وخبرات مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص (وخبرة في التعامل مع الأطفال) لمدة سنتان على الأقل ، وأن يكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته



معلم غرفة مصادر

يشترط كلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل أو دبلوم تربية خاصة أو حاصل على دبلومة الصحة النفسية أو صعوبات تعلم ويشترط الخبرة العملية في التعامل مع طلاب المدارس لمدة سنتان على الأقل ويكون لديه مهارة عالية في استخدام الحاسب الآلي بكل تطبيقاته ويكون لديه شهادات اجتياز مهارات اللغة الإنجليزيةB1-B2



IT-Help Desk

- حاصل على مؤهل عالى

- صيانة أجهزة الحاسب و الطابعات و الشبكات الداخلية

- تركيب وتشغيل الأجهزة الجديدة وتثبيت البرامج وأنظمة التشغيل و تحديثها

- تدريب العاملين على الصيانات الطفيفة التي تدعم العمل بالفصل الدراسي

-خبرة سنتان على الأقل

شرط السن و سنوات الخبرة لكل وظيفة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على وجوب الالتزام بسنوات الخبرة و بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2025 على النحو التالي:

- مدير مدرسة : من 35- 50 سنة .. 5 سنوات خبرة في القيادة والإدارة المدرسية و5 سنوات خبرة في مجال العمل كوكيل مدرسة وخبرات سابقة في مجال التدريس

-وكيل مدرسة : من 35- 50 سنة .. 5 سنوات خبرة في العمل كوكيل مدرسة و5 سنوات خبرة في مجال التدريس



- معلم رياض أطفال : من 23 – 35 سنة .. 2 سنوات خبرة فى مجال التدريس



- معلم ابتدائى : من 23 – 40 سنة .. 2 سنوات خبرة فى مجال التدريس



- معلم أعدادى : من 23 – 42 سنة .. 2 سنوات خبرة فى مجال التدريس



- IT-Help Desk : من 23 – 40 سنة .. 2 سنوات خبرة فى المجال

رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية متاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://ejsadm.moe.gov.eg/