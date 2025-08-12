مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم

يوفر صندوق الإسكان الإجتماعي وظيفة شاغرة حالياً، تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأعلن صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم عن الحاجة لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك في إطار خطط تحديث استراتيجيات إدارة الموارد البشرية.

وظيفة خالية في صندوق الإسكان الإجتماعي

تهدف الوظيفة إلى تحديث استراتيجية الموارد البشرية لمواكبة المستجدات، ومتابعة التطوير المؤسسي، وإدارة وتنمية المواهب والاستحقاقات والمزايا، بالإضافة إلى متابعة التشريعات والسياسات المنظمة للموارد البشرية، وإعداد التقارير والمقترحات لتطوير الأداء المؤسسي والوظيفي.

وظيفة خالية في وزارة الاسكان

المهام والمسؤوليات الرئيسية

وضع استراتيجيات وسياسات الموارد البشرية بالصندوق بما يتماشى مع سياسات الدولة. إعداد الخطة السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها وفق اللوائح والأنظمة. تحديد معايير ومؤشرات تقييم الأداء على مستوى جميع الوظائف ومتابعتها. قيادة برامج التميز المؤسسي ونشر ثقافة الجودة والابتكار. متابعة أحدث الممارسات الدولية في مجال الموارد البشرية وتطبيقها.

المهارات المطلوبة لوظيفة الإسكان الإجتماعي:

وضع الخطط والسياسات الاستراتيجية للموارد البشرية. إدارة البرامج التشغيلية ومراقبة التنفيذ. تحديد مؤشرات الأداء وقياسها بفعالية. تعزيز ثقافة الجودة ودعم الابتكار المؤسسي.

شروط الوظيفة

إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بالوظيفة. إلمام بإحدى اللغات الأجنبية. معرفة بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل. القدرة على القيادة والتوجيه. مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة العمل. خبرة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو خبرة كلية لا تقل عن 17 عامًا في مجال يتوافق مع طبيعة الوظيفة. اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار رئيس الجهاز رقم 22 لسنة 2019.

طريقة التقديم في وظائف الاسكان

الأوراق المطلوبة لوظيفة الإسكان الإجتماعي

بيان حالة وظيفية معتمد موضح به التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية. صورة بطاقة الرقم القومي سارية. 6 صور شخصية مقاس 4×6. بيان إنجازات سابقة. مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية على قرص مدمج (CD) وفقًا للنموذج الصادر بقرار وزيرة التخطيط رقم 95 لسنة 2017.

طريقة التقديم على وظيفة الإسكان الإجتماعي

يتم تقديم الطلبات يدويًا إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، بمقره في 44-46 شارع الجيزة – الدقي، في الفترة من 10 أغسطس 2025 وحتى 9 سبتمبر 2025.