معتز الخصوصي: المصريون بالخارج أثبتوا أنهم قوة لا يستهان بها في الانتخابات

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفى في موقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إن المصريين بالخارج قوة لا يستهان بها ، حيث كان لهم دور في الانتخابات البرلمانية من خلال تواجدهم المكثف في السفارات والقنصليات في الخارج سواء في المرحلة الأولى أو الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأشار الخصوصي، خلال لقائه في برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار، مع الإعلامية أمل نعمان إلى أن المصريين في الخارج تمثل قوية اقتصادية داخل مصر ، خاصة وأن تحويلات المصريين في الخارج لها دور كبير في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام ، باعتباره أحد عوائد زيادة الدخل القومي للبلد بجانب قناة السويس وإيرادات السياحة.

وأوضح أن المصريين في الخارج متواجدين أيضا القائمة الانتخابية ، على اعتبار ضرورة وجود ممثل للمصريين في الخارج داخل القوائم الانتخابية ، باعتبارهم من الفئات المميزة دستوريا.

وأكد أن المصريين في الخارج مهما ابتعدوا عن وطنهم الأم مصر ، ولكنه يظل انتماءهم لبلدهم ، ويحاولوا يقدموا دور كبير لخدمة بلدهم من خلال تواجدهم في الخارج.