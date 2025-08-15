قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم

وفاء نور الدين

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها الفنية والهندسية وتلبية احتياجات التوسع في قطاع الطاقة. 

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاعات الصناعية، وتأكيدًا على التزامها بدعم سوق العمل وتوفير فرص توظيف للشباب المؤهل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة تستهدف مهندسين متخصصين في عدة مجالات، مع تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، بالإضافة إلى آليات التقديم الإلكتروني التي تسهل على الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة كالآتي:

بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة
قيد بنقابة المهندسين
إجادة MS Office واللغة الإنجليزية
السن لا يزيد عن 32 عاما
أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء
القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح
التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من 2025/8/15
الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.

كهرباء مصر القابضة لكهرباء مصر التقديم وظائف جديدة قطاع الطاقة سوق العمل مهندسين

