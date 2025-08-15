"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كوادرها الفنية والهندسية وتلبية احتياجات التوسع في قطاع الطاقة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاعات الصناعية، وتأكيدًا على التزامها بدعم سوق العمل وتوفير فرص توظيف للشباب المؤهل.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة تستهدف مهندسين متخصصين في عدة مجالات، مع تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، بالإضافة إلى آليات التقديم الإلكتروني التي تسهل على الراغبين في الانضمام إلى هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة كالآتي:

بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة

قيد بنقابة المهندسين

إجادة MS Office واللغة الإنجليزية

السن لا يزيد عن 32 عاما

أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء

القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح

التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من 2025/8/15

الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل.