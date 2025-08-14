قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توقف الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ5 محافظات.. في هذا الموعد
من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل
ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما
زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
حزب الاتحاد: الترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القومي
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين في وظائف المدارس المصرية اليابانية، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ ولمدة 15 يوما

جاء ذلك في ضوء النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية بمختلف محافظات الجمهورية، والإقبال المتزايد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها

رابط  التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط  التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية متاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://ejsadm.moe.gov.eg/ 

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذا الإعلان يأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المتقدمين، وما حققته هذه المدارس من نتائج متميزة في توفير تعليم عصري يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة التوكاتسو اليابانية، التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.

 وظائف المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن وظائف المدارس المصرية اليابانية المتاح التقديم إليها تشمل الآتي: 

مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم رياض أطفال، معلم رياضيات (Math) للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، معلم علوم (Science) للابتدائية والإعدادية، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم لغة فرنسية، معلم دراسات اجتماعية، معلم تربية بدنية ورياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، أمين مكتبة، أمين معمل، معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT)، بالإضافة إلى وظائف الدعم الفني والإشراف الطلابي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية يتم عبر ملء استمارة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، والإجابة على أسئلة تقيس مهارات القيادة والتعليم وإدارة بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة قراءة الشروط المعلنة على رابط  التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية قبل التسجيل، والالتزام التام بها، مؤكدة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي بشكل صحيح، حيث سيتم التواصل مع الناجحين من خلاله.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يمثل فرصة مهنية متميزة للمعلمين والعاملين في المجال التربوي، حيث توفر هذه المدارس بيئة عمل احترافية وتعليمية متطورة، وبرامج تدريب مستمرة بإشراف خبراء يابانيين، مع برامج تطوير مهني متقدمة، وحوافز مادية ومعنوية، فضلًا عن فرصة سنوية للسفر إلى اليابان للمشاركة في زيارات ميدانية وتبادل الخبرات التربوية، بما يضمن الارتقاء بالقدرات وصقل المهارات، ويعكس أثرًا إيجابيًا على جودة العملية التعليمية.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع الراغبين في الالتحاق بالعمل في المدارس المصرية اليابانية إلى الإسراع في التقديم، مؤكدة أن اختيار الكوادر سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء الأفضل بما يتناسب مع متطلبات بيئة العمل المتميزة في المدارس المصرية اليابانية.

وظائف المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية وظائف المدارس وزارة التربية والتعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والد الشيخ علي الدين أبو عوض

مجمع البحوث الإسلامية

(البحوث الإسلامية) يكرم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)..الاثنين

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: الإيمان واليقين سبب صمود المسلمين في غزوة مؤتة.. وغزة اليوم تعيد المشهد

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد