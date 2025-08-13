قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بالصور والأسماء ..وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية

وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية
ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية، للعام الدراسي 2024/ 2025، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ؛ وذلك فى  إطار حرصه على تكريم ورعاية ودعم الطلاب المتفوقين.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، خلال لقائه مع الطلاب، عن خالص تهانيه وأمنياته للأوائل، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يمثلون نموذجًا مشرفًا لجيل واعٍ ومجتهد، وقادر على الإسهام في نهضة مصر المستقبلية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمتفوقين، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة تساعدهم على إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، داعيًا جميع الطلاب أن يجعلوا من تفوقهم دافعًا لهم للاستمرار في السعي نحو التميز، فالوطن يحتاج إلى جيل واعٍ، متعلم، ومخلص.

وخلال فعاليات التكريم، تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الطلاب حول طموحاتهم وأحلامهم المستقبلية، وما يسعون لتحقيقه في مسيرتهم المهنية، موجهًا لهم رسالة مفادها أن يكون هدفهم الأول هو السعي الدائم للوصول إلى القمة، وأن يتحلوا بالعزيمة والإصرار لتحقيق أحلامهم، وألا يسمحوا بأى تحديات أن تعيق طريقهم نحو النجاح.

وأكد الوزير أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ستظل دائمًا سندًا وداعمًا لهم، وستواصل متابعتهم في المراحل القادمة، وتوفير ما يلزم من فرص وإمكانات تساعدهم على تحقيق أهدافهم وبناء مستقبل مشرق،متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق .

أوائل مدارس النيل المصرية الدولية

وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكريم أوائل مدارس النيل المصرية الدولية وتسليمهم شهادات التقدير والجوائز الرمزية، تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفوقهم العلمي.

وتضمنت قائمةأوائل مدارس النيل المصرية الدولية الآتي:

المركز الأول: الطالبة نور وائل على قطب – فرع المنيا.
المركز الثاني: الطالبة ريم عمرو عبد الحميد – فرع قنا.
المركز الثالث: الطالبة سلمى أحمد حسام الدين – فرع بورسعيد.
المركز الرابع: الطالبة هايا أحمد عبد الله – فرع المنيا.
المركز الخامس: الطالبة سارة عبد الله محمد طه – فرع قنا.
المركز السادس: الطالبة لوسياندا مايكل سليم – فرع قنا.
المركز السادس مكرر: الطالبة آية محمد محمد قريش – فرع بورسعيد.
المركز السابع: الطالب حمزة محمد سميح أنور – فرع الشروق.
المركز الثامن: الطالبة سما السيد محمد أنور – فرع أكتوبر.
المركز الثامن مكرر: الطالبة روان وائل أحمد الهوار – فرع العبور.
المركز التاسع: الطالبة دانيالا بيتر عادل زخاري – فرع قنا.
المركز العاشر: الطالبة نور أشرف محمد عطية – فرع أكتوبر.

شهادات مدارس النيل المصرية 

والجدير بالذكر أن طلاب مدارس النيل المصرية يحصلون على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهي شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد انتهاء التعليم ما قبل الجامعي في نهاية الصف الثاني عشر، أو الصف الحادى عشر (شرط استكمال متطلبات القبول)، والتي تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج.

وحضر فعاليات التكريم، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، والعضو المنتدب للشركة، والأستاذ محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، والدكتور رمضان فريد المدير الاكاديمى لمدارس النيل، والأستاذ محمد العجان مدير عام المدارس، والأستاذة رشا محسن مدير الإرشاد الاكاديمى لمدارس النيل.

التربية والتعليم مدارس النيل المصرية الدولية مدارس النيل المصرية أوائل مدارس النيل المصرية الدولية

