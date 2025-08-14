قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول


كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح أيضا لأصحاب الأعذار القهرية ، من الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول في كل المواد او بعضها بعذر قهري مثبت ومقبول من وزارة التربية والتعليم ، بأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة وليس نصفها .

وأنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية استعداداتها النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 السبت القادم الموافق 16 أغسطس 2025

حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا من إجراءات طباعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 وتظريفها ، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان ، وتوزيع المهام على رؤساء اللجان و المراقبين والملاحظين ، وإعداد كشوف المناداه 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يدخل الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025  بنفس أرقام جلوس الدور الأول .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. عدد الطلاب الممتحنين

وأكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المقرر أن يخوضوا  امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 يبلغ نحو 142 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية 

ومن جانبها .. أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني لتنبيه الطلاب بمواعيد امتحانات الدور الثاني في جميع المواد .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا

