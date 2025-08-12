التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تحقيق أقصى استفادة من مظلة التأمينات للعاملين بقطاع التعليم ووضع رؤية شاملة للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ويعزز الحماية الاجتماعية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجموعة من الآليات المقترحة للرعاية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية وضع أطر تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق على مستوى الجمهورية.

إرساء بيئة عمل مستقرة ومحفزة داخل المؤسسات التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو إرساء بيئة عمل مستقرة ومحفزة داخل المؤسسات التعليمية، وإعلاء مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الأجيال.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم كافة أوجه الدعم التي تعزز جودة العملية التعليمية بإعتبار هذا الملف على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك بحضور سامي عبدالهادي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الخارجي بالهيئة.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير واللواء أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وعلى جانب آخر كان قد أصدر منذ قليل ، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أكد خلاله أنه ينعي ببالغ الحزن والأسى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن الفقيد الراحل كان قامة وطنية بارزة ورمزا للكفاءة والاجتهاد والإخلاص بما قدمه من جهود متفانية في خدمة الوطن ومساهماته المخلصة في تطوير منظومة التموين وتعزيز توفر السلع الاستراتيجية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف : أدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان