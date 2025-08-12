قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تحصل على دعم إضافي لسداد جزء من مستحقات معلمي الحصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أكد  الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائما إلى تنمية موارد الصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على الانتهاء من إعداد الحساب الختامى للصندوق عن العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما تمت الإحاطة بشأن اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتمويل العام الخامس والاخير من  البروتوكول الخاص  بإدارة وتشغيل القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة.

كما وافق مجلس إدارة الصندوق على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال إنشاء مقر لإدارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وتوصيل مرفق الصرف الصحى لمدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

ووافق المجلس على اعتماد دعم إضافي لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسداد جزء من مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما وافق المجلس على اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لصيانة وتطوير كفاءة مدرسة التربية الفكرية بروض الفرج – محافظة القاهرة.

كما تمت الموافقة على دعم لتمويل عمليات إدارة وتطوير مركز العاشر من رمضان لذوي الاحتياجات الخاصة (مركز ريادة المصري الدولي).

وتمت الموافقة على إحاطة بشأن اعتماد دعم لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستكمال توريد أجهزة لاب توب لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

كما تمت الموافقة خلال اللقاء على عمل صيانة مركز التنمية المهنية بعابدين التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومحمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى، والمستشار فتحى صالح حسين  المستشار القانونى، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة منى ناصر ميلاد ممثل وزارة المالية، وهبة عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

بالصور

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

بتودي الأكل في حتة تانية.. عشبة غير متوقعة تمنع الحموضة وتعالج الالتهابات

علاج البكتيريا
علاج البكتيريا
علاج البكتيريا

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد