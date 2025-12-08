تصريحات نارية من أليسون بيكر بشأن أزمه محمد صلاح: لا يوجد وقت للجلوس والشكوى

تحدث حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر بشأن أزمة محمد صلاح قبل مباراة فريقه ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليسون:الوضع ليس سهلًاكفريق نحاول التعامل معه بأفضل ما يمكن. لدينا علاقة شخصية مع محمد، فقد لعبت معه منذ قدومي إلى أوروبا سنة واحدة في روما وسبع سنوات في ليفربول، إنه شخص رائع وأسطورة ليفربول، وحققنا معًا الكثير من الإنجازات لكن في كرة القدم لا يوجد وقت طويل للجلوس والشكوى، لدينا تحدٍ كبير غدًا أمام فريق قوي مثل إنتر ميلان



وتابع:"كل لاعب لديه آراؤه حول الموقف، لكننا نعلم الصعوبات الحالية سواء الأداء غير الجيد أو النتائج المخيبة، علينا تغيير ذلك لنصبح أكثر انتظامًا، ولنقدم رد فعل مناسب غدًا مع الاحترام الكامل لإنتر ميلان ومحاولة الفوز عبر الأداء الجيد.

وأضاف: ""أعتقد أن المدرب كان حكيمًا في إجابته وأنا أتفق معه لا أعلم ماذا يقصد، ربما عليكم أن تسألوا محمد عن ذلك".

وفي نفس السياق تم استبعاد محمد صلاح من قائمة المباراة ضد إنتر، بعد تصريحاته القوية تجاه المدرب آرني سلوت وإدارة ليفربول عقب مباراة ليدز يونايتد الأخيرة، والتي اعتبرها البعض انتقادًا حادًا لأسلوب تعامل النادي معه.