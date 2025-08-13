تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتيسير على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

دليل إرشادي لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أعدت دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد https://tansik.digital.gov.eg وذلك للتيسير على الطلاب.

فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18أغسطس.