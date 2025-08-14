قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لمهندسين (كهرباء – ميكانيكا – اتصالات وإلكترونيات وتحكم) للعمل في شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء بنظام الورادي أو التواجد الدائم بالمواقع.

وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يوجد بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة كالآتي:

بكالوريوس هندسة بالتخصصات المطلوبة
قيد بنقابة المهندسين
إجادة MS Office واللغة الإنجليزية
السن لا يزيد عن 32 سنة
أدى الخدمة العسكرية أو حاصل على إعفاء
القدرة على العمل الميداني ضمن فريق والانضباط باللوائح
التقديم متاح لمدة أسبوعين بدءًا من 2025/8/15
الأولوية لسكان المناطق القريبة من مواقع العمل


وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإقرار زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وذلك بعد انتهاء الخطة المقررة لنظام الشرائح الحالية، والتي يجري العمل بها منذ شهر أغسطس لعام 2024.

